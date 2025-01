Há 3h e 7min

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) toca a uma porta para entregar comida e fica espantado ao se deparar com Mafalda (Inês Aguiar). Mafalda admite ter contratado um detetive para o encontrar, tendo-se despedido do escritório e precisar muito do apoio dele. Acabam por se beijar apaixonados.