Há 1h e 7min

No «Goucha», Mafalda Bessa, ex-companheira do ator Nicolau Breyner, recorda o momento em que conheceu o ator. A nossa convidada tinha 14 anos, e recorda que ficou encantada com um dos grandes atores portugueses. Nicolau Breyner era amigo da sua mãe e era uma presença assídua em sua casa.