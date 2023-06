Magda fica desolada com o que ouve: «Tenho de guardar isto para mim»

Ontem às 10:04

Em «Para Sempre», Clara (Inês Castel-Branco) diz que também não está bem com Lourenço (Pedro Sousa). Clara conta a Beatriz (Sara Prata) e Alice que Lourenço está com bastantes ciúmes e assume que se precipitou ao casar com ele, e tem pensado em Pedro (Diogo Morgado), mas tem de guardar isto para ela porque ele vai casar com Magda. Magda ouve a conversa entre as duas amigas e desliga o walkie-talkie porque não aguenta ouvir mais.