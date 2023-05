Magda toma a derradeira decisão

Ontem às 23:28

Em «Para Sempre», Magda (Maya Booth) anuncia à equipa da clínica que vai deixar a direção da clínica. Pedro (Diogo Morgado) tenta impedi-la, mas Magda termina de discursar e não consegue controlar as lágrimas. Beatriz (Sara Prata) leva-a dali e Tibério provoca Pedro. Pedro confronta Tibério por ele ter feito Magda ceder. Lourenço (Pedro Sousa) pede que não bata no avô e avisa Tibério que não vai ficar com o cargo e sai. Tibério aconselha Pedro a ter Melissa (Matilde Reymão) bem escondida antes que vá parar à cadeia. Pedro fica nervoso.