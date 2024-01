Mais de 20 anos de carreira! Veja a estreia de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em televisão

Há 1h e 17min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos revêem imagens de sua carreira. Há 20 anos atrás, Cristina Ferreira estreou-se como repórter «Olá Portugal» na TVI. Já «Big Brother - Extra», foi o primeiro programa que Cristina Ferreira apresentou no canal. Há 25 anos, Cláudio Ramos começou a trabalhar na televisão e estreou-se como comentador no «Noites Marcianas». Na TVI, veio para o «Big Brother Famosos», depois para o «Rosa Choque», e por último, para o «Ólho Vídeo».