Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

Há 2h e 58min

Na 33ª Gala de Aniversário TVI, recordaram-se mais de 30 anos de reality shows que foram muito além da competição, tornando-se palco de romances, rupturas e até casamentos que o público acompanhou de perto. Ao longo de três décadas, estes formatos provaram que a vida real supera qualquer ficção, com histórias de amor que nasceram em directo e relações que resistiram — ou não — ao escrutínio das câmaras.