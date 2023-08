Mais filhos? Cátia Basílio confessa: «Estou traumatizada… Foi horrível»

Há 1h e 28min

Cátia Basílio partilhou um vídeo nas redes sociais, onde revelou alguns detalhes da sua experiência no parto. A ex-concorrente foi mãe recentemente do primeiro filho, Santiago, fruto da relação que mantem com o futebolista Victor Luiz.

Cátia Basílio deixou um desabafo nas redes sociais e acabou por falar na possibilidade de voltar a ser mãe: «Se eu tivesse que ter outro filho, da maneira que eu estou traumatizada, da maneira que correu o meu parto, eu neste momento eu não penso em ter. Eu estou literalmente traumatizada com tudo o que aconteceu… Basicamente foi horrível», confessou.

«Tudo o que eu achava que ia ser maravilhoso e que eu não ia ter medo, neste momento, se eu engravidasse, o meu maior receio ia ser o parto. Por tudo o que envolveu e tudo o que aconteceu comigo e com o Santiago», concluiu