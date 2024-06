Majoris ameaça Marlene: «Sou capaz de te espancar»

Há 3h e 29min

Em «Cacau», Majoris diz a Susana (Isabel Figueira) que pode mudar-se para o antigo quarto de Simone (Alexandra Lencastre), aprestando-se também para ajudar no velório. Marlene (Leonor Seixas), por seu turno, diz a Susana que pode ajudá-la a arrumar as coisas de Salete. Majoris avisa em tom já ameaçador Marlene para parar de investigar a história de Simone ter sido Cristal no passado. Majoris pega na caixa de Salete que tinha ali escondida e sai disparada.