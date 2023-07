Manel e Abel sentem-se abandonados: «E nós, aqui, na poça lamacenta das preocupações!»

Há 2h e 39min

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) diz que Bininha já adormeceu e Carlos (Rodrigo Paganelli) deve ter adormecido com ela. Abel (Júlio César) não consegue deixar de estar preocupado com Corcovada (Maria do Céu Guerra) e gostava de saber o que ela está a fazer. Manel (Vítor Norte) e Abel constatam que toda a aldeia se está a divertir e eles ficaram ali sozinhos cheios de preocupações. Manel sugere beberem uns copos e Abel alinha.