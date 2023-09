Manel está indignado: «As senhoras podem mentir na idade e os homens não podem?»

Ontem às 22:45

Em «Festa é Festa», por ali também estão todos preocupados com o estado de saúde de Paulo (Helder Agapito) e Quina (Maria Rueff) voluntaria-se logo para doar sangue. Manel diz que não pode dar sangue por causa do trauma de guerra. Corcovada (Maria do Céu Guerra) acha que isso não é impeditivo e ele diz que já passou da idade. Corcovada e Abel também já não podem. Quina acende uma vela e depois vais doar sangue.