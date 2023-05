Há 1h e 53min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) estranha que Manel (Vítor Norte) esteja a comprar uma garrafa de Tequila e pergunta se Corcovada enjoou da cachaça. Manel explica que receberam a visita de um mexicano e que Corcovada lhe quer servir tequila. Aida fica com as pernas a tremer quando ouve falar no mexicano e quase cai.