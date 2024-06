Há 1h e 39min

Em «Festa é Festa» Manel (Vítor Norte) acha que Laidinha tem assuntos para tratar com Peixoto e vai deixá-los a sós, mas Peixoto diz que Laidinha quer falar é com ele. Manel diz-lhe que já não precisa dos seus serviços, mas Laidinha diz que precisa ela, pois o mercado de trabalho está muito difícil e quer continuar com aquele projeto. Manel fica à toa e Peixoto (Vítor Emanuel) pisga-se dali.