20 abr, 13:12

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Manobras caras, surpresas inesperadas». Recebemos em estúdio Fernando Pires que passou um traço contínuo, em vez de dar a volta numa rotunda, a multa foi-lhe perdoada no momento mas apareceu mais tarde, acusando João de ser o responsável por ser irmão do polícia que o autuou.