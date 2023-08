Manuel criou a própria empresa em França

Há 11 min

No «Especial Festa de Emigrante», conhecemos Manuel Pinto Lopes que tinha apenas 11 anos quando partiu para França. No coração, os pais de Manuel tinham o sonho de encontrar uma vida melhor. O pai entregou-se ao trabalho fabril. A mãe fazia limpezas para ajudar nas despesas de casa. Herdou deles o trabalho, o esforço, a humildade e a resiliência. Com esses valores construiu a própria empresa, que hoje é das mais conceituadas da área da construção civil, em França.