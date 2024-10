Manuel doa propriedade ao irmão para evitar que a filha casada com ex-recluso fique com o imóvel

Há 53 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Património doado».

Joaquim esteve detido na altura em que conheceu a mulher com quem casou depois de sair da prisão. A família da mulher nunca aceitou bem a relação com o ex-recluso, principalmente o sogro que decidiu doar uma propriedade ao irmão para esta não cair nas mãos do ex-recluso.

Joaquim recorda como conheceu e trocou mensagens por correspondência com a mulher e como surgiram as visitas intímas. Engravidaram e ao fim de 4 anos, quado foi libertado, tentou recuperar a sua vida mas viu um obstáculo no sogro da companheira.

Manuel admite que está contra a relação e que nunca esperou ver a filha junta com um recluso, apesar de Joaquim ter-se tornado um advogado com algum sucesso. Manuel confessa que a doação teve como único objetivo tirar a casa da filha e do marido.

Ao tribunal, Joaquim pede a anulação da doação.