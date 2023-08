Manuel e Margarida viviam sem condições até intervenção dos voluntários «Just a Change»

Há 2h e 27min

No «Dois às 10», Manuel Joaquim, 75 anos, vive com a mulher Margarida Inácia, de 80 anos, muito doente numa casa que precisava urgentemente de obras. A associação «Just a Change» apareceu e meteu mãos à obra. O casal foi acompanhando as obras e finalmente vão ter uma casa de banho coisa que não tinham, assim como água dentro de casa. Manuel conta como acompanhou o processo e há quanto tempo lá vive.