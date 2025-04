Há 1h e 26min

O IP3 é considerado uma das estradas mais perigosas do país. Muitos têm lutado por mudanças mais seguras, no entanto essas mudanças tardam em chegar. Manuel é a prova da perigosidade desta estrada. Um acidente de viação vitimou a sogra e a sua mulher e deixou Manuel e um dos filhos gravemente feridos: «Fiquei completamente desamparado e sozinho com duas crianças»