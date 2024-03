Manuel Luís Goucha admirado com convidada: «Faz-se o luto em 10 dias?»

Há 3h e 45min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida Bárbara Vieira, que cresceu com miopia, mas em adulta ficou cega. Após ter começado por ficar cega do olho esquerdo, anos mais tarde, Bárbara perde visão do olho direito e aí fica totalmente cega. A nossa convidada recorda esse dia fatídico e explica-nos como foi enfrentar essa nova realidade. No entanto, a resposta de Bárbara causa algum espanto e admiração em Manuel Luís Goucha.