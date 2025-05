Há 55 min

Pedro Benevides é, atualmente, um dos rostos mais respeitados da informação da TVI. Diretor executivo de conteúdos e pivô do "Jornal Nacional", tem também assumido coberturas marcantes no terreno, como foi o caso da recente deslocação a Roma, onde acompanhou, como enviado especial da CNN Portugal, as cerimónias fúnebres do Papa Francisco.