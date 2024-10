Manuel Luís Goucha faz homenagem a Marco Paulo em direto

Há 2h e 34min

No «Dois às 10», Manuel Luís Goucha entra em direto, ao telefone para prestar a sua homenagem a Marco Paulo. Nascido a 21 de janeiro de 1945, Marco Paulo, de nome verdadeiro João Simão da Silva, começou a sua carreira musical nos anos 1960. Com uma voz melodiosa e um carisma inegável, rapidamente se tornou uma das figuras mais populares da música portuguesa, com um vasto repertório de sucessos que permaneceram no imaginário coletivo.