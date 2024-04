Há 2h e 28min

No «Goucha», revemos a 'entrevista' que Pilar fez a Manuel Luís Goucha, há cerca de quatro anos. Pilar tem 10 anos e sofre de Trissomia 21. Recebemos agora a jovem em estúdio, que faz furor nas redes sociais. Junto da nossa convidada, estão os seus pais e a sua irmã Caetana. O nosso apresentador mostra-se 'encantado' com as jovens e não contém o riso.