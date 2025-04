Há 1h e 11min

Inês de Vasconcellos é um dos nomes em ascensão no panorama do Fado. Dona de uma voz poderosa e uma presença marcante, a fadista tem conquistado cada vez mais reconhecimento no meio artístico, sem nunca abdicar da sua paixão pela música. Na promoção ao programa, Manuel Luís Goucha revelou conhecer a fadista desde que esta era jovem.