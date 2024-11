Manuel Luís Goucha para convidada: «Como conseguiu gerir o facto de ser filha de uma violação?»

Há 1h e 5min

A vida de Patrícia é um testemunho de resiliência e altruísmo. Oriunda de uma família desfavorecida na Póvoa de Varzim, cresceu enfrentando dificuldades económicas e emocionais. Contudo, em vez de se render, Patrícia encontrou no voluntariado uma forma de superar as adversidades que marcaram a sua infância. Hoje, dedica-se a apoiar crianças em África, ajudando aquelas que enfrentam a mesma vulnerabilidade que ela conheceu em criança. Com o seu trabalho, Patrícia prova que é possível transformar uma história de dor numa trajetória de esperança e impacto positivo.