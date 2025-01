Há 1h e 6min

No Goucha, ouvimos o testemunho de Paula e Andreia, mulher e filha de Francisco Gameiro, que faleceu no dia de Natal, vítima de doença de Crohn. O apresentador aborda o fim da vida do familiar das convidadas.

Veja ainda: Em lágrimas, Andreia recorda o pai que faleceu há 1 mês, no dia de Natal: «Era o nosso orgulho»