No «Goucha», recebemos Iolanda, vencedora do Festival da Canção 2024. A artista, que já recebeu vários 'nãos' de outros programas de talentos, explica-nos a que sabe esta vitória e como reagiu a este prémio. A cantora revela como é que a família lidou com esta sua passagem pelo Festival da Canção, ao qual se auto-propôs.