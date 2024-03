Há 1h e 58min

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. Noélia diz-nos que houve alturas específicas em que achou que iria ser expulsa da casa mais vigiada do país. Goucha provoca a finalista sobre um possível entendimento com um ex-concorrente, e esta reage.