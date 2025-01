Há 2h e 35min

Diogo Alexandre marcou a última edição da "Casa dos Segredos" como um concorrente estratégico e emocionalmente resiliente. Apesar das tensões e críticas dentro da casa, foi o apoio do público, conquistado pela sua autenticidade e capacidade de adaptação, que o levou à vitória. No programa «Goucha», o vencedor do programa responde a perguntas sobre a infância e relação com o pai.