Manuel percorreu mais de 900 km a pé por amor à mulher que está em coma há quase dois anos

Há 1h e 36min

Manuel Parente é a prova viva de que o amor verdadeiro resiste a tudo, até à dor mais profunda. Há quase dois anos, a vida mudou drasticamente quando a mulher, Anabela, sofreu um acidente grave que a deixou dependente de suporte vital e sem comunicação. Desde então, Manuel nunca desistiu.

Há mais de 650 dias, após o trabalho, entra no carro e vai ao hospital para lhe segurar a mão, todos os dias, sem falhar. Apaixonou-se por Anabela há 40 anos, quando ia a caminho da tropa, e desde então nunca mais a largou.

No último ano, Manuel fez promessas de fé. Quando Anabela abriu os olhos, percorreu a pé o caminho entre Viana do Castelo e Fátima. Mais tarde, quando ela conseguiu dizer um simples “bom dia”, partiu para Lourdes, em França, a pé. No percurso, recebeu a notícia da morte da mãe. Voltou para se despedir, mas retomou a promessa exatamente onde a tinha deixado. Fez mais de 900 km movido apenas por uma certeza: o amor da sua vida continua à sua espera.

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.