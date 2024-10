Manuela Moura Guedes deixa mensagem: «Finalmente!»

Há 2h e 12min

No Goucha, Manuela Moura Guedes faz surpresa a Mário Crespo.

Mário Crespo, um dos mais consagrados jornalistas portugueses, celebra 77 anos de vida e mais de meio século de carreira no jornalismo. Nascido em Coimbra, mas criado em Moçambique, Mário Crespo trilhou um percurso singular e multifacetado, passando pela rádio, imprensa escrita e televisão. Agora, após ter suspendido a sua carteira de jornalista, volta aos ecrãs como comentador da TVI e CNN Portugal, onde acompanhará de perto as eleições americanas de 2024.