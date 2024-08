Manuela recorda palavras do falecido filho: «Não gosto deste mundo. É feio demais para mim»

Hoje às 12:17

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho comovente de Manuela Lourenço. Conta que perdeu os dois filhos, o Miguel com 21 anos em 1994, e o Rúben com 35 anos em 2018. Diz que eles eram mais do que uns filhos, eram amigos, companheiros, havia um amor incondicional. O filho Miguel morreu num acidente de mota e o Rúben num acidente de carro. Manuela conta que é uma dor inexplicável, não tem palavras para explicar. Em estúdio, a nossa convidada explica que o «tempo não cura» as perdas que tem sofrido e fala-nos do seu filho Rúben que vivia com uma depressão.