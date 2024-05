Manuela sobre o filho: «Não morreu, porque não tinha de morrer»

Há 1h e 27min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Gabriel contada pela mãe Manuela Soares. Manuela conta que até ter o segundo filho não notou nenhum problema no filho Gabriel. Mas foi identificando alguns comportamentos diferentes e aos cinco anos o menino foidiagnosticado com síndrome de Asperger. Tinha o sonho de ser cientista e conseguiu entrar na Universidade de Aveiro como sempre quis. Andava feliz e Manuela jamais desconfiou que ele pudesse estar a sofrer. Tudo mudou no dia em que ele se tentou suicidar. Prendeu uma corda no terceiro andar da faculdade e atirou-se.