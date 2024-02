Mãos largas, lábios e nariz mais grossos, queixo proeminente e testa alta: Rita fala dos efeitos da sua doença rara

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Rita Matos, que sofre de Acromegalia, fala-nos efeitos dessa mesma doença rara no crescimento e no seu corpo. Esta doença já levou a nossa convidada cerca de 17 vezes ao bloco operatório, e a mesma explica que tem a ver com as dores intensas que sofre. Isto porque, esta mesma doença leva a que os ossos, tecidos e articulações sejam maiores do que o normal. A nossa convidada fala-nos das perspetivas do futuro, que são muito poucas.