Mara sobre o filho: «Tivemos de fazer o luto de um filho saudável»

Há 1h e 39min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Filipe pela voz dos pais Mara e Nelson Ferreira. Mara conta as dificuldades do filho Filipe provocadas pela cegueira e por ter nascido com duas voltas do cordão umbilical ao pescoço. Não anda, não vê e não fala, mas há fortes possibilidades de vir a falar e andar, através de uma terapia em Cuba. Nelson admite que dava os olhos ao filho se pudesse e que não vai parar de ter fé e fazer o possível para juntar os fundos necessários para irem a Cuba.