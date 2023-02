Mara vive presa no próprio corpo

20 jan, 12:07

No «Dois às 10», conhecemos Mara, 17 anos, nasceu como uma criança normal, até que é diagnosticada com uma doença rara progressiva. Joaquim, pai de Mara, revela ter que estar sempre por perto da filha, pois esta hoje em dia está paralisada, dependendo dele para se levantar, vestir, comer, tudo… Nos últimos meses deixou de ser possível transportá-la para onde quer que seja, porque a carrinha adaptada que permitia levar Mara a consultas ou à escola avariou e o valor do arranjo está fora do alcance da família.