TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Maratona do Porto 2025
Hoje às 07:50
Com João Fernando Ramos e Cláudia Campilho.
Mais Vistos
Sou casado e amo outra mulher: «Nunca colocámos em risco as nossas famílias»
V+ TVI
Ontem às 09:06
1
Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros
Dois às 10
31 out, 15:00
2
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
31 out, 17:35
3
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
31 out, 16:00
4
Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono
Novelas
Ontem às 17:01
5
Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar
Novelas
26 out, 08:38
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas
Secret Story
31 out, 16:09
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
31 out, 16:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
31 out, 10:27
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo
Secret Story
31 out, 15:39
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
30 out, 19:08
Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado
V+ TVI
31 out, 15:50
TVI PLAYER
A entrevista a André Ventura na íntegra
CNN em Foco
Ontem às 23:14
Secret Story 9 - Extra especial - 1 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 22:00
Secret Story 9 - A semana - 2 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:50
O momento que ninguém viu: Pedro Jorge partilha sonho picante com Marisa e declara-se: «Amo-te»
Secret Story
Hoje às 10:20
Casa em guerra: Liliana e Fábio em confronto aceso com Dylan no Secret Story
Secret Story
Hoje às 11:07
Mariana passa-se com Bruna: «Não vais estar a gozar com as pessoas açorianas!»
Secret Story
Hoje às 11:13
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 02 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 02 de novembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10
Missa - Igreja de Nossa Senhora da Rosa, Charneca de Caparica, Setúbal
Missa
Hoje às 11:00
Maratona do Porto 2025
Maratona do Porto 2025
Hoje às 07:50
Diário da Manhã - 2 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:20
Secret Story 9 - A semana - 2 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:50
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
31 out, 10:27
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
31 out, 10:03
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
30 out, 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
30 out, 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
31 out, 08:58
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17