Há 1h e 19min

No «Goucha», Miguel Caetano, o terceiro dos quatro filhos de Marcello Caetano, abre as portas da sua casa a Manuel Luís Goucha para uma conversa intimista onde recorda a vida e a carreira do pai. O nosso convidado fala-nos da história de amor entre o seu pai e a sua mãe e confirma história contada pelo nosso apresentador. Goucha diz-se «arrepiado» ao contar essa história.