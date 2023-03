Márcia conta a dramática história de vida do pai Paulo: «Nunca vi o meu pai sorrir»

Há 1h e 33min

No «Dois às 10», fomos até Loulé ter com Márcia que nos contou a história de vida do pai Paulo e revelou o quão mal ele se sente quanto à falta de dentição. Conta-nos como este nasceu numa família numerosa, cedo deixou de estudar, o dinheiro era para ajudar em casa, mas acabava por ser gasto pela mãe de Paulo (avó de Márcia) em bruxarias. Conta ainda que o pai Paulo sofreu muito com a morte do pai e desde então não voltou a ser o mesmo. Apesar de bom homem e muito trabalhador, não tem autoestima e sempre teve vergonha da boca que tem.