Márcia Soares admite e justifica: «Não acreditei que pudesse ficar primeiro lugar»

Há 58 min

No «Goucha», a ex-concorrente que ficou com o terceiro lugar na final do «Big Brother» revela porque não esperava conseguir ganhar o prémio de 100 mil euros. Márcia admite que parte desta crença deriva de sentir que dentro da casa não era muito amada, nem muito gostada.