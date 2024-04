Marco ameaça Tiago: «Fica longe de mim e da Cacau»

Ontem às 22:52

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) confronta Tiago (José Condessa) a avisá-lo para se afastar de Cacau (Matilde Reymão). Tiago somente se limita a questionar Marco se acha mesmo que Cacau quer ficar com ele, deixando-o inseguro. Cacau diz a Regina (Christine Fernandes) e Marco que mal teve tempo para falar com Tiago, mas confirmou que eles já se conheciam. Marco e Regina, trocando um olhar cúmplice, dizem a Cacau que também eles fazem parte do passado dela.