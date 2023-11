Há 2h e 28min

No Dois às 10, Marco Costa comenta a atual edição do Big Brother, revelando quem são os seus concorrentes favoritos.

Marco Costa veio celebrar no Dois às 10, mais uma conquista: Foi capa da Men's Health! Sonhava com este momento há mais de 20 anos e hoje, depois de ter concretizado o sonho de ser pai, Marco cumpre mais uma etapa do seu percurso. Para além disso, vai deliciar Cristina Ferreira com uma das receitas do seu novo livro, «O segredo da receita»: Muffins de côco e laranja.