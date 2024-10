Marco ignora Vuitton e Teixeira chama-lhe à atenção

Há 1h e 10min

Em Festa é Festa, Fátima (Marta Andrino) e Vuitton (Beatriz Costa) fazem algumas perguntas a Marco sobre a sua carreira e se vai ficar muito tempo pela Bela Vida. Guida (Cristina Oliveira) vai ajudando nas respostas. Teixeira (Rui Melo) conversa com Elisabete (Ana Marta Contente) sobre a falta que tem feito no consultório e ela explica que agora tem de dedicar mais tempo ao café. Guida apresenta Marco a Teixeira. Marco vira costas a Vuitton e fica encantado a conversar com Teixeira.