Marco provoca Tiago em pleno funeral

Há 2h e 5min

Em «Cacau», Sal fala com Jaime, Vitória (Teresa Tavares) e Júlia (Fernanda Serrano) a dizer esperar que Simone não tenha o desplante de aparecer hoje no funeral de Justino. Cacau sorri feliz por Anita (Catarina Nifo), Guto (Vitor Britto) e Quim (Paulo Calatré) terem vindo para o funeral. Quim diz com ar emocionado ir agora despedir-se de Justino, seguindo para a sala de jantar. Marco (Diogo Amaral) e Tiago (José Condessa) chegam ao mesmo tempo, com Marco a acusá-lo de estar a tentar voltar para Cacau. Tiago olha-o fulo. Quim chora junto ao caixão de Justino. Abraça surpreso e feliz Regina por ela lhe contar que está grávida de Justino.