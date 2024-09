Há 1h e 8min

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) está em consulta com uma advogada, que o avisa que pode demorar algum tempo até ele conseguir ter direitos sobre Marquinho. Advogada anui a Marco que podem colocar um processo a Cacau (Matilde Reymão) se ela sair do país com o filho. Marco fica pensativo.