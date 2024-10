Marcos Caruso: «O meu pai faleceu com 98 anos e com orgulho no filho»

Há 1h e 52min

Marcos Caruso é um renomado ator, autor e diretor brasileiro, amplamente reconhecido no teatro, cinema e televisão. Hoje vai estar no programa «Goucha» para recordar o seu caminho e falar-nos do seu lado mais pessoal. Marcos Caruso é uma figura discreta no que diz respeito à sua vida pessoal, preferindo manter a sua privacidade fora dos holofotes. No entanto, alguns aspetos da sua vida pessoal são conhecidos publicamente.