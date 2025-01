Há 2h e 34min

No Goucha, Margarida, a quarta classificada do Secret Story, fala do apoio incondicional que os fãs têm dado. A jovem Margarida, de 21 anos destacou-se como uma das finalistas da oitava edição da Casa dos Segredos. Apesar de não ter alcançado o prémio principal, terminou o programa no honroso 4.º lugar, obtendo 3% dos votos do público.