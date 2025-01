Há 3h e 13min

No Goucha, conversamos com Margarida Bakker, atriz e filha de Alexandra Lencastre. A jovem, que faz parte do elenco da nova série da TVI "Vizinhos para Sempre", fala de como cresceu num ambiente ligado às artes, mas nem por isso o seu percurso foi fácil. Aborda ainda o divórcio dos pais.