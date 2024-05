Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Margarida Castro foi a concorrente expulsa na última Gala do «Big Brother» e hoje é nossa convidada para fazer o rescaldo da sua participação. Margarida esclarece quais são as suas intenções com o concorrente Panelo. A ex-concorrente do «Big Brother» comenta triângulo amoroso entre Daniela Ventura, David Maurício e Gabriel.