Margarida começou a costurar em troca de comida: «Vivi em pobreza extrema até aos 15 anos»

Há 42 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Margarida Morais, modista há mais de 70 anos. Margarida fala sobre como começou no mundo da costura. Iniciou aos 10 anos, por necessidade, trabalhar 8 horas por dia. Foi com a agulha e o dedal que encontrou a sua paixão. Margarida conta que só teve duas grandes paixões na vida: a agulha e o dedal, e o marido com quem casou. A costureira de vestidos de noiva já fez mais de 1000 vestidos. Margarida diz sempre, quando termina um vestido, que será o último, porque sente o peso da responsabilidade de deixar um vestido inacabado. Conta que foi na casa onde recebia as noivas que, em paralelo, criou os filhos. Termina dizer, que há 74 anos usa a agulha e o dedal.