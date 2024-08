Margarida Corceiro está a apostar numa carreira internacional

Há 1h e 35min

No «Dois às 10», recebemos Margarida Corceiro, aos 21 anos, já é um dos rostos mais conhecidos da ficção portuguesa e está a apostar numa carreira internacional. Estreou-se no mundo da representação aos 16 anos e ninguém ficou indiferente ao talento e à beleza da atriz. Apesar de estarmos habituados a vê-la com os seus cabelos loiros, a atriz já mostrou que não tem problemas em mudar de visual e já a vimos de cabelo castanho e até mesmo de rastas…tudo em prol do seu trabalho! 2024 está a ser um ano em grande para Margarida Corceiro e o ano que marcou a sua internacionalização enquanto atriz! Atualmente, podemos vê-la no papel da vilã Gabi nos «Morangos com Açúcar», e prepara-se agora para gravar a nova novela da TVI!