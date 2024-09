Há 2h e 11min

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada das Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. Margarida Corceiro marcou presença no evento e falou sobre a nova novela da TVI «A Fazenda», na qual vai ser uma das protagonistas, juntamente com Inês Aguiar e Kelly Bailey.